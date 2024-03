Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Nachtclub

Lippstadt (ots)

Am Samstag (02.03.) brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 18:00 Uhr in die Räumlichkeiten eines Bordellbetriebes an der Erwitter Straße zwischen Lippstadt und Erwitte ein. Die Täter verschafften sich Zutritt durch Aufhebeln einer Terrassentür an der südlichen Gebäudeseite. Im Objekt wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin enthaltene Geld entnommen. Aus einer Kasse wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen.(sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell