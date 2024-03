POL-SO: Soest-Ostönnen- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Sassendorf (ots) - Am 01.03.2024 befuhr gegen 13:25 Uhr ein 19-jähriger Bad Sassendorfer mit seinem Fahrrad den Landerpfad in Bad Sassendorf. Hier kollidierte er aus zunächst unbekannten Gründen mit einem geparkten Pkw, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Durch den Aufprall verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Drogenvortest deutete ...

mehr