Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: REms-Murr-Kreis: Nach Streit Polizeibeamte angegangen, Unfallflucht, Von Gruppe angegangen, Auto beschädigt

Schorndorf: Nach Streit Polizeibeamte angegangen

Am frühen Samstagmorgen gegen 03 Uhr kam es in der Rosenstraße zu einem Streit zwischen einem 53-jährigen Mann und einem 44-jährigen Mann. In der Folge schlug der 44-Jährige auf den 53-Jährigen ein. Ebenfalls wurde der 44-Jährige gegenüber einem 58-Jährigen handgreiflich. Er verletzte die beiden Personen leicht. Als die eingetroffenen Polizeibeamten versuchten, die Personen zu trennen, wurden sie von dem 44-Jährigen angegangen, indem dieser die Beamten mehrfach mit seinen Fäusten schlug und einen Beamten leicht verletzte. Der aggressive Mann wurde in der Folge in Gewahrsam genommen, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein Tor in der Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäfts in der Kirchstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Winnenden: Von Gruppe geschlagen

Am vergangenen Donnerstag, den 11.07.2024, gegen 14:30 Uhr wurde ein 25-Jähriger von einer Gruppe von fünf Männern in der Ringstraße körperlich angegriffen. Die Personengruppe schlug gemeinschaftlich im Bereich einer Treppe zwischen einer Bäckerei und einem Nonfood-Discounter auf den 25-Jährigen ein. Nach Hilferufen kamen Passanten hinzu und griffen ein, woraufhin die Angreifer flüchteten. Das Polizeirevier Winnenden bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den Tatverdächtigen. Zeugen, welche bei dem Vorfall eingeschritten sind oder Beobachtungen zur Tat machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Endersbach: Auto beschädigt

Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Mittwoch, 10.07.2024, 10:00 Uhr bis Samstag, 13.07.2024, 20:00 Uhr einen am Bahnhof abgestellten Citroen. Das Auto wurde im Heckbereich gewaltsam eingebeult, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Weinstadt unter der Rufnummer 07151 65061.

