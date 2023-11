Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - Coffee with a Cop im Citti-Park Lübeck

Lübeck (ots)

Bei lecker Kaffee, Tee oder Kakao ganz ungezwungen mit Bundespolizisten ins Gespräch kommen? Diese Möglichkeit bietet die Bundespolizei am kommenden Samstag, 25. November, von 10 bis 18 Uhr im Eingangsbereich Erdgeschoss im Lübecker CITTI-PARK an.

Bei einem kostenlosen Getränk aus dem Coffee-Bike freut sich die Bundespolizei am Aktionsstand auf persönliche Gespräche und bieten Informationen rund um die Bundespolizei. Die Kolleginnen und Kollegen stehen Berufsinteressierten für alle Fragen zum Thema Ausbildung oder Quereinstieg zur Verfügung und geben Auskunft zu Bewerbung, Auswahlverfahren, Ausbildung und Studium bei der Bundespolizei. Gern geben sie auch Tipps rund um das Themenfeld Prävention und beantworten Fragen zu den täglichen Aufgaben der Bundespolizei. Einen Termin für ein Beratungsgespräch benötigt man nicht. Alle Informationen sind auch unter www.komm-zur-bundespolizei.de verfügbar. "Coffee with a Cop" ist ein etabliertes Format, in dem Bürgerinnen und Bürger mit der Bundespolizei ins Gespräch kommen können. Der lockere Austausch fördert sowohl das gegenseitige Verständnis, als auch das Vertrauen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell