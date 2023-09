Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Reifen gestohlen

Samern (ots)

Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, kam es auf dem Mitfahrerparkplatz an der Salzbergener Straße in unmittelbarer Nähe zur A31 Abfahrt Schüttorf-Ost zu einem Diebstahl von vier Reifen, sowie dessen Felgen eines dort geparkten Audi Q5. Möglicherweise konnte die Tat beobachtet werden. Hinweise an die Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 - 77 66 00.

