POL-EL: Landkreis Emsland - Friseurinnungen und Polizei: "Gemeinsam gegen Schockanrufe, Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, WhatsApp-Betrug & Co (Foto)

Landkreis Emsland (ots)

Betrugsmaschen wie "Schockanrufe, Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, WhatsApp-Betrug & Co" sind bundesweit und auch in der Region allgegenwärtig. Fast täglich versuchen professionelle Tätergruppe, insbesondere ältere Menschen "über's Ohr zu hauen". Die Mitgliedsbetriebe der Friseurinnungen Aschendorf-Hümmling gehen jetzt gemeinsam mit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim neue Wege der Aufklärung, am Beispiel des Projekts der Polizeidirektion Lüneburg. Zusammen möchten man präventiv gegen Schockanrufe, Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte, WhatsApp-Betrug und weiteren Betrugsmaschen vorgehen. "Wir möchten mit diesem Kommunikationsweg vornehmlich die älteren Kundengruppen ansprechen. Nicht alle Senioren sind digital vernetzt", betont die Leitende Polizeidirektorin Nicola Simon. "Dies wolölen wir nutzen, um die Menschen zu erreichen und in Bezug auf die gängigen Betrugsmaschen zu sensibilisieren ". "Der Friseurbesuch ist in der Regel mit einem vertrauensvollen Gespräch verbunden", bestätigte Dorothea Kuhnke, Obermeisterin der Friseur-Innung. Für Kuhnke ist dies auch persönliches Anliegen, da eine Person aus ihrem Verwandtenkreis schon einmal betroffen war. "Rund 25 Innungsmitglieder im Bereich Aschendorf-Hümmling mit ihren Friseursalons nehmen an diesem Projekt teil", erklärte der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Pascal Albers. Er betonte zudem Wichtigkeit dieses Projektes und die damit verbundene und gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Neben den persönlichen Gesprächen mit den Kundinnen und Kunden wird zudem mit Spiegelaufklebern und speziellen Terminzetteln der Polizei in den teilnehmenden Salons auf die Themen Schockanrufe, WhatsApp-Betrug, Enkeltrick usw. hingewiesen. Darüber hinaus fand eine Schulung der Polizei statt, in der sich die Mitarbeitenden der Frisörsalons über die Betrugsmaschen informieren konnten, um dies später während ihrer Arbeit in den Salons an ihre Kunden weiter tragen zu können.

