Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Personen auf frischer Tat festgenommen

Papenburg (ots)

Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Straße Zum Poggenpoel zu einem versuchten Einbruch. Zeugen konnten beobachten, wie zwei Personen versuchten über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Bistro zu gelangen. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeikommissariats Papenburg konnte eine 26-jährige Frau, sowie ein 46-jähriger Mann auf frischer Tat festgenommen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass beide Personen am vergangenen Wochenende bereits bei einem Diebstahl aus einer Gartenhütte im Süderweg und einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Umländerwiek links straffällig geworden waren. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass noch weitere Straftaten durch die beiden Personen begangen wurden. Beide Personen wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

