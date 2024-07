Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autolackierung zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Auto mutwillig beschädigt

Auf einem Parkplatz im Heininger Weg wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr ein Pkw BMW X 3 mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzen die Lackierung des Autos und verursachten einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf die unbekannten Veursacher nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Winterbach: Radfahrerin leicht verletzt

Ein 55-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 21.20 Uhr die Rittergasse und bog an der Einmündung zur Fabrikstraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer 31-jährigen Radfahrerin zusammen, die sich hierbei leicht verletzte. Der Gesamtschaden wurde auf 1000 Euro beziffert.

Fellbach: Zeugen zu Unfall im Kappelbergtunnel gesucht

Am Montag gegen 15.40 Uhr ereignete sich im Kappelbergtunnel beim Fahrstreifenwechsel ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer eines Audi A5 befuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart und wechselte auf die rechte Fahrspur, um einen Lkw rechts zu überholen. Weil die rechte Fahrspur unmittelbar vor ihm blockiert war, wechselte er wieder nach links und stieß mit dem Lkw zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zur Klärung der weiteren Unfalldetails bittet die Polizei Fellbach Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Korb: Pedelec-Fahrer beim Abbiegen übersehen

Ein 39-jähriger Autofahrer bog am Montagabend um 19:05 Uhr mit seinem VW von der Korber Straße in die Endersbacher Straße ab. Hierbei übersah er einen 29-jährigen Pedelec-Fahrer im Einmündungsbereich und erfasste diesen. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 1.800 Euro.

