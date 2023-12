Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Zella-Mehlis (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Zella-Mehlis. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer hatte sein Auto bereits nahezu komplett rückwärts in seine Garage eingeparkt, als eine 75-jährige VW-Fahrerin gegen sein Auto krachte. Der Zusammenstoß war so stark, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

