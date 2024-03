Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am 27.03.2024 wurde ein 26-jähriger Mann aus Schöningen gegen 17.15 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er Lebensmittel in seiner Kleidung versteckte. Als er daraufhin von Mitarbeitenden des Lidl-Einkaufsmarktes in der Grimsehlstraße angesprochen werden sollte, flüchte der Mann zu Fuß aus dem Markt und stieg in einen schwarzen BMW mit Helmstedter Ausfuhrkennzeichen. Der Wagen verließ dann den Parkplatz, konnte jedoch wenig später von einer Polizeistreife in der Grimsehlstraße angehalten und kontrolliert werden. In dem PKW befand sich neben dem Ladendieb noch eine weitere männliche Person aus Salzgitter sowie mehrere Einkaufstüten mit vermeintlichem Diebesgut.

Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eigeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern und dem Diebstahl in dem Einkaufsmarkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

