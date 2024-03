Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Ziegenrück (ots)

Am Freitag, gegen 13.40 Uhr, befuhr der 61-jährige Fahrer eines Motorrades in Ziegenrück die Körnerstraße. Aus bisher unbekannten Gründen kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

