Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kellerbrand

Hirschberg (ots)

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle ein Brand in Hirschberg in der Unteren Berggasse 9 gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Keller des Wohnhauses aus. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gegen 17.40 Uhr vollständig gelöscht werden. Die beiden Bewohner wurden nicht verletzt. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 10.000,-Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Saalfeld aufgenommen.

