Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug beschädigt - Sachbeschädigung - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Eine 21-Jährige stellte am Dienstag gegen 6:30 Uhr ihren VW am Tännichweg ab. Als sie gegen 15:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr linker Außenspiegel abgefahren und der Kotflügel beschädigt wurde. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Am Mittwoch konnte gegen 3:40 Uhr beobachtet werden, wie ein Unbekannter eine Glasscheibe an einem Garagentor im Freudental beschädigte und anschließend in Richtung Marktplatz flüchtete. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Folgende Personenbeschreibung des Unbekannten liegt vor: schmächtige, dunkelhäutige Person, etwa 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren sowie einem schwarzen Bart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem schwarzen T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen

Als am Dienstag eine 37-Jährige mit ihrem Suzuki auf der K3268K in Richtung Großdeinbach einen Traktor überholen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Sprinter einer 26-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 26-Jährige eine Vollbremsung einleiten. Die 37-Jährige scherte daraufhin zu dicht mit ihrem PKW vor dem Traktor ein und kollidierte hierbei mit diesem. Infolgedessen wich der 22-jährige Traktor-Fahrer nach rechts aus, woraufhin sein Anhänger ins Schleudern geriet und in ein angrenzendes Feld kippte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt

In der Charlottenstraße ereignete sich am Dienstag, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, eine Unfallflucht. Ein Unbekannter fuhr dort gegen einen geparkten BMW und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Westhausen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Zwischen den BAB 7 Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen wechselte am Dienstag, zwischen 15:45 und 17:24 Uhr, ein 33-Jähriger mit seinem VW vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Anschließend soll er - laut Zeugenaussagen - ungebremst auf einen vor ihm fahrenden LKW eines 50-Jährigen aufgefahren sein. Durch den Zusammenstoß wurde der 33-jährige VW-Fahrer sowie seine ebenfalls 33-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell