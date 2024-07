POL-AA: Ostalbkreis: Kabelbrand - PKW zerkratzt

Aalen (ots) - Backnang: Auto mutwillig beschädigt Auf einem Parkplatz im Heininger Weg wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr ein Pkw BMW X 3 mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzen die Lackierung des Autos und verursachten einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf die unbekannten Veursacher nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. ...

