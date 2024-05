POL-PDLD: Waldrohrbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oberhausen (ots) - An einem Kleinbus, abgestellt auf der B 427 am Ortseingang Oberhausen, wurden am Dienstagabend, 28.05.24, zwischen 22:00 und 23:50 Uhr, alle Fahrzeugscheiben mutwillig beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet um sachdienliche Hinweise unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: ...

