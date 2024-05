POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Qualm stieg aus Dach auf

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 8.5.2024, gegen 0.10 Uhr brach ein Unbekannter in eine Firma an der Straße Tich in Beelen ein. Nach ersten Erkenntnissen stahl der Täter nichts. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen in dem Bereich gesehen? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf ...

