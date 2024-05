Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Weingarten / L 507 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem mittelschwer verletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen gegen 07:45 Uhr auf der Landstraße 507 zwischen Weingarten und Freisbach. Ein 17 Jahre alter Krad-Fahrer aus dem Raum Germersheim verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad, kam in einer leichten Kurve ins Straucheln und überschlug sich mehrere Male, bevor er am Fahrbahn zum Liegen kam. Für die Rettungsarbeiten musste die Landstraße etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Der junge Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beim Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

