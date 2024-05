Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Toiletten der Alla-Hopp-Anlage durch Feuer beschädigt - Zeugen gesucht

Rülzheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter die Damentoilette auf dem Gelände der Alla-Hopp-Anlage in Rülzheim. Es wurde ein Bürostuhl sowie Papiertücher entzündet, wodurch Wände, Beleuchtung und Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es wird von einem Sachschaden von mindestens 5000,-EUR ausgegangen. In diesem Zusammenhang wurde bekannt, dass unbekannte Täter bereits vor circa 5 Wochen, den Papierspender in der Herrentoilette anzündeten und hierbei Sachschaden von circa 200,-EUR verursachten.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell