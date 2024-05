POL-PDLD: Edenkoben - Polizei sucht Fahrer eines dunklen Skoda Fabia

Annweiler (ots) - Am 28.05.24, gegen 11.50 Uhr, wurde durch Zeugen, in Annweiler, in der Altenstraße, ein Verkehrsunfall beobachtet. Der Verursacher beschädigte mit seinem PKW den Handlauf einer Treppe. Danach parkte er sein Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenbeschreibungen des Fahrers, konnte dieser vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm ...

