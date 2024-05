Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Durchfahrtsverbot in Maximiliansau kontrolliert

Wörth am Rhein (ots)

Gestern am 28.05.24 gegen 11.00h kontrollierte die Polizei das Durchfahrtsverbot am Kreisverkehr an der Kehle in Wörth-Maximiliansau. Wegen Umbaumaßnahmen ist der Kreisverkehrs derzeit gesperrt. Zehn Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die Absperrungen und wurden kontrolliert. Ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro wurde deshalb fällig.

