Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Hyundai in Dillenburg angefahren und abgehauen + Nach Unfallflucht in Naunheim fahndet Polizei nach schwarzer G-Klasse +

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Unbekannter fährt gegen Hyuandai und haut ab -

In der Moritzstraße streifte ein Unbekannter den am Fahrbahnrand geparkten Hyundai i10 einer 67-jährigen Dillenburgerin und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag (23.11.2023), 17:00 Uhr und Freitag (24.11.2023), 08:30 Uhr. An dem Hyuandai entstand ein Schaden an dem linken Außenspiegel und an dem vorderen linken Kotflügel. Dieser wird von der Polizei mit 700 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg (02771/907-0) in Verbindung zu setzen. (D.H.)

Wetzlar-Naunheim: Mercedes Fahrer flüchtet / Polizei bittet um Mithilfe -

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag (28.11.2023), um 13:15 Uhr in der Schulstraße im Bereich der Schule. Nach Angaben eines 53-jährigen Wetzlarers hatte er dort seinen VW Touran am rechten Fahrbahnrand geparkt. Gegenüber parkte ein weiteres Fahrzeug, wodurch in diesem Bereich eine Engstelle entstand. Als der Wetzlarer zu seinem Touran zurückkehrte, sah er wie eine schwarze Mercedes G-Klasse diese Engstelle passierte und dabei seinen VW touchierte. Der Wetzlarer rief, nach seiner Schilderung, dem Mercedes Fahrer noch hinterher, dieser reagierte aber nicht und fuhr weiter. Die G-Klasse soll eine WZ - Zulassung haben. An dem Touran entstand ein Schaden von ca. 300 Euro im linken Bereich der hinteren Stoßstange. Die Polizei bittet daher um Mithilfe und fragt nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem Verursacher und seinem Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar (06441/918-0). (D.H.)

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell