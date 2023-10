Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Zaun

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Negenborner Weg. Zeitraum. Freitag, 29. 09.23 bis Sonntag, 01. 10.2023, 23:30 Uhr. Bisher unbekannte Täter beschädigten sechs Zaunelemente an einer Grundstückseinfriedung. Die Zaunelemente wurden aus der Verankerung gerissen bzw. herausgetreten. Der angerichtete Sachschaden wurde auf 100.-EUR geschätzt. Anwohner aus dem Negenborner Weg werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf die Verursacher an das Polizeikommissariat Einbeck, Tel. 05561 31310, zu melden.

