Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Körperverletzung gesucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nachdem ein junger Mann am Mittwoch einen 55-Jährigen im Bereich des Hallenbades in der Bleichgartenstraße beleidigt und angegriffen haben soll, sucht die Polizei Zeugen.

Weil Mitarbeiter aus Angst vor einer Personengruppe von sechs jungen Erwachsenen, welche sich vor dem Hallenbad aufhielten, das Hallenbad nach der Reinigung nicht verlassen wollten, riefen sie einen weiteren Mitarbeiter zur Hilfe. Als dieser gegen 23 Uhr am Hallenbad eintraf, wurde er von einem etwa 20-25 Jahre alten Mann aus der Gruppe beleidigt und mit Bierflaschen beworfen. Der 55-Jährige wurde hierbei verletzt. Anschließend entfernten sich die drei Männer und drei Frauen der Gruppe zu Fuß in Richtung Finanzamt.

Die Polizei Aalen sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten sich unter 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Neunheim/Neunstadt: Vorfahrt missachtet

Eine 37-Jährige befuhr am Mittwoch mit ihrem Opel die Dr.-Adolf-Schneider-Straße in Richtung Ignaz-Emer-Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines 47-jährigen VW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Beifahrerin des VW-Fahrers leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rosenberg: Beim Abbiegen übersehen

Beim Linksabbiegen übersah am Mittwoch, gegen 19:20 Uhr, ein 53-jähriger BMW-Fahrer in der Ellwanger Straße einen entgegenkommenden 27-jährigen Motorrad-Fahrer. Der 27-Jährige versuchte noch einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern, rutschte jedoch in Folge und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 450 Euro.

Bettringen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Als am Mittwoch ein 58-Jähriger mit seinem LKW die Buchauffahrt in Richtung Bargau befuhr, musste er kurz nach der Einmündung zur Heidenheimer Straße sein Fahrzeug abbremsen. Infolgedessen hielt ein nachfolgender 37-Jähriger ebenfalls seine Skoda an. Ein nachfolgender 43-Jähriger bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den Skoda auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf den LKW aufgeschoben. Der 37-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell