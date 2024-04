POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Mannheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr griffen drei derzeit noch unbekannte Täter einen 57-jährigen Mann mittels Pfefferspray an und flüchteten anschließend. Einer der Täter sprach den 57-Jährigen im Waldgartenweg an und fragte diesen penetrant nach Bargeld. Nachdem der Unbekannte kein Geld von dem Mann erhielt, sprühte er diesem unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Als sich der Geschädigte in ...

