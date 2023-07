Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl in der Röchlingstraße

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich zu Wochenbeginn in der Röchlingstraße an einem Pkw zu schaffen gemacht. Als die Halterin am Montagabend zu ihrem Fiat Panda kam, stellte sie fest, dass jemand in den Pkw eingedrungen sein muss. Eine Überprüfung ergab: Der Fahrzeugschein sowie eine Parkhauszugangskarte wurden gestohlen. Sonst fehlt nichts.

Wie die Täter den Wagen öffneten, ist noch nicht geklärt. Es wurden keine Aufbruchspuren gefunden. Die Halterin ist sich jedoch sicher, das Fahrzeug verschlossen zu haben.

Die genaue Tatzeit ist ebenfalls unklar, sie liegt zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagabend, 21.20 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Kripo unter der Nummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

