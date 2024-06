Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter auf E-Scooter flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Mönchengladbach (ots)

An der Wickrather Straße in Geistenbeck ist es am Mittwoch, 26. Juni, um 23.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten E-Scooter-Fahrer und einem 41-jährigen Fußgänger gekommen. Dabei erlitt der Fußgänger eine leichte Verletzung; der Unbekannte auf dem E-Scooter flüchtete vom Unfallort.

Laut eigenen Angaben des Fußgängers war dieser auf dem Gehweg unterwegs, als der E-Scooter-Fahrer von hinten kommend an ihm vorbeifuhr und ihn dabei mit dem Lenker am Arm anstieß. Kurz habe der Fahrer gehalten und sich nach dem 41-Jährigen erkundigt, dann sei er jedoch einfach davongefahren. Er soll bei seiner Flucht von der Wickrather Straße in die Berliner Straße abgebogen sein, dann verlor der Fußgänger ihn aus den Augen. Er beschreibt den Flüchtigen wie folgt:

Er ist ca. 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß, hat ein südländisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur. Er trug einen Schnurrbart, hatte eine dunkle Jeanshose an und rauchte eine Zigarette.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die anhand der Beschreibung Hinweise zur Identität des E-Scooter-Fahrers machen können, sich telefonisch unter der 02161-290 zu melden. (jn)

