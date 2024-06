POL-MG: 48-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Diebe haben in der Nacht zu Dienstag, 25. Juni, bei einem Schrott- und Metallgroßhandel an der Siemensstraße Kupferkabel und Fahrzeugteile gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter gegen 3.40 Uhr der Firma und verschafften sich Zugang zum Gelände. Gegen 4.20 Uhr beobachtete ein Zeuge drei bis vier Personen, die dort Gegenstände in ein Auto luden. Kurz darauf ...

