Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bürogebäude in Gladbach

Mönchengladbach (ots)

An der Aachener Straße haben Unbekannte aus einem Bürogebäude diverse Metallrohre, Leitungen sowie Elektrogeräte und Heizkörper entwendet. Das betroffene Gebäude befindet sich im Bereich zwischen den Kreuzungen mit der Waldhausener Straße und Hittastraße und steht aktuell leer. Die Tat wurde am Mittwoch, 26. Juni, bemerkt und der Polizei angezeigt. Diese bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich mit den Ermittlern unter der 02161-290 in Verbindung zu setzen. (jn)

