POL-MG: Offene Tür: Lkw verliert 150 Kisten Cola

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 22. Juni, ordnete ein Richter Untersuchungshaft gegen zwei Tatverdächtige (18 und 19 Jahre alt) an, die die Polizei tags zuvor vorläufig festgenommen hatte. Ihnen wird schwerer Raub zum Nachteil eines 28-Jährigen vorgeworfen. Ein dritter Tatverdächtiger stellte sich am Montag der Polizei und befindet sich nun ebenfalls in U-Haft. Am Freitag, 21. Juni, fahndete die Polizei gegen ...

