Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW-Transporter beschädigt - Täter gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Dass ein Mann mit mehreren spitzen Gegenständen einen in der Eschenstraße in Altenburg abgestellten VW-Transporter beschädigte und sich im Anschluss in Richtung Ahornstraße entfernte, meldete gestern Abend (05.06.2024), kurz vor 21:00 Uhr ein Zeuge via Notruf. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Altenburger Polizei aus und fahndeten nach dem Flüchtigen. Mit Erfolg. Der 35-jährige Täter (irakisch) konnte in der Folge gestellt werden. Unter anderem mit einem Schraubendreher und einem Messer, beschädigte er den genannten Transporter eines 36-jährigen Landsmannes. Für sein Verhalten muss er sich nun strafrechtlich verantworten. (RK)

