POL-MTK: Tür zu Firmenobjekt aufgehebelt +++ Einbruch in Okriftel +++ Fahrraddiebstahl +++ Graffiti am S-Bahnhof in Hattersheim

Hofheim (ots)

1. Tür zu Firmenobjekt aufgehebelt,

Hochheim am Main, Hajo-Rüter-Straße,

Freitag, 15.12.2023, 19:15 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 08:45 Uhr

(ll) Zwischen Freitag und Samstag kam es in Hochheim zu einem Einbruch in eine Verkaufsstätte.

Die bisher unbekannten Täter verschafften sich zwischen Freitag 19:15 Uhr und Samstag 08:45 Uhr durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Firmenobjekt in der Hajo-Rüter-Straße. Im Objekt wurden weitere Räume und Spinde gewaltsam geöffnet. Hierbei entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 2.500EUR. Entwendet wurde Bargeld in der Höhe von etwa 1.800EUR.

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

2. Einbruch in Okriftel,

Hattersheim am Main, Okriftel, Kantweg,

Samstag, 16.12.2023, 15:30 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 20:30 Uhr

(ll) Am Samstag wurde ein Einfamilienhaus im Hattersheimer Ortsteil Okriftel von Einbrechern aufgesucht.

Der oder die unbekannten Einbrecher hebelten zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr die Terrassentür zu einem Reihenhaus im Kantweg auf. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 1.000EUR.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 zu melden.

3. Fahrraddiebstahl,

Kelkheim (Taunus), Brunhildenweg,

Donnerstag, 14.12.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 13:30 Uhr

(ll) Zwischen Donnerstag- und Samstagmittag kam es in Kelkheim zum Diebstahl zweier Fahrräder.

Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in den Garten eines Einfamilienhauses in dem Brunhildenweg. Zwischen Donnerstag 15:00 Uhr und Samstag 13:30 Uhr entwendeten die Diebe zwei Mountainbikes der Marke Cube. Einmal handelt es sich um das Model "Reaction GTC Team" und "Reaction GTC SL". Die Diebe sind mit den Fahrrädern in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 zu melden.

4. Graffiti am S-Bahnhof in Hattersheim,

Hattersheim am Main, S-Bahnhof,

bis Samstag 16.12.2023

(ll) Wie der Polizeistation in Hofheim am Samstag gegen 15:30 Uhr bekannt wurde, haben ein oder mehrere unbekannte Täter einen etwa 120 x 30cm großen Schriftzug in rosa Farbe an die Wand der Unterführung des S-Bahnhofs in Hattersheim gesprüht. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach aufgenommen und dauern an.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell