POL-MTK: Widerstand +++ versuchte Wohnungseinbruchdiebstähle im Main-Taunus Kreis +++ Trunkenheit im Straßenverkehr +++ Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug +++

Hofheim (ots)

1. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Flörsheim, Mainstraße, Samstag, 16.12.2023, 07:45 Uhr

Der 74 jährige Beschuldigte sollte zwecks medizinischer Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Beschuldigte leistete hierbei gegenüber den eingesetzten Beamten vehement Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Dabei biss er einen Beamten in die Hand und trat mit den Füßen nach weiteren Beamten, wobei er eine Beamtin am Oberarm traf. Die Beamten wurden dabei nicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte wurde schließlich fixiert und im Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten gefertigt.

2. versuchter Wohnungseinbruch, Bad Soden am Taunus, Odenwaldstraße, Freitag, 15.12.2023, 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Bei dem angegebenen Objekt handelt es sich um eine Doppelhaushälfte in einer Wohngegend. Unbekannte Täter gelangen über das nicht verschlossene Tor in den Garten das Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter laufen die Treppenstufen zur Wohnungseingangstür hoch. Dort versuchen sie durch Hebeln die Wohnungseingangstür aufzubrechen. Dies gelang nicht. Danach hebeln die unbekannten Täter am Schließzylinder der Wohnungseingangstür und versuchen vermutlich das Schloss herauszudrehen. Dies gelang ebenfalls nicht.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter Telefonnummer 06196 2073-0 von der Kriminalpolizei in Sulzbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

3.versuchter Wohnungseinbruch, Eppstein, Bahnhstraße, Mittwoch 13.12.2023 08:00 Uhr - Freitag 15.12.2023 19:00 Uhr

Die unbekannten Täter begaben sich auf die rückwärtige Seite des Einfamilienhauses und versuchten vergeblich mittels zahlreicher Ansätze die Terrassentür aufzuhebeln.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter Telefonnummer 06196 2073-0 von der Kriminalpolizei in Sulzbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

4. Trunkenheitsfahrt, Eschborn, Unterortstraße, Samstag, 16.12.2023, 01:30 Uhr

Die 24 jährige spätere Beschuldigte wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der PSt. Eschborn angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Beschuldigte mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt hat. Es konnte ein starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen werden. Die Beschuldigte wurde zur Dienststelle sistiert und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

5. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug, Flörsheim am Main, Wickerer Straße 33a, Freitag, 15.12.2023, 06:00 Uhr - 14:00 Uhr

Der unbekannten Täter beschädigte vermutlich durch Stechen mit einem unbekanntem Gegenstand den Autoreifen der Geschädigten.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter Telefonnummer 06145 5476-0 von der Polizeistation Flörsheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

