POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (24.03.2024), 20.00 Uhr, bis zum Montag (25.03.2024), 16.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil in der Ahornerstraße (einstelliger Hausnummernbereich). Die genaue Schadenshöhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil ...

