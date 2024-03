Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (24.03.2024), 20.00 Uhr, bis zum Montag (25.03.2024), 16.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil in der Ahornerstraße (einstelliger Hausnummernbereich). Die genaue Schadenshöhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei Augsburg Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (22.03.2024), 18.00 Uhr bis Montag (25.03.2024), 07.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Apotheke in der Halderstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Oberhausen - Am heutigen Dienstag (26.03.2024) drangen mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in der Donauwörther Straße ein.

Gegen 00.45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm bei der Tankstelle mitgeteilt. Bislang unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu der Tankstelle verschafft. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell