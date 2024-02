Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere Sachbeschädigungen begangen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In gleich drei Fällen kam es zwischen Donnerstag (01.02.2024) und Sonntag (04.02.2024) zu Sachbeschädigungen in Ludwigsburg.

In der Neißestraße im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl warfen bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag (01.02.2024) 17:00 Uhr und Sonntag (04.02.2024) 12:00 Uhr mit einem Stein drei Fensterscheiben einer Grundschule ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Am Sonntag (04.02.2024) gegen 18:00 Uhr wurde eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Weinsberger Straße in Eglosheim beschädigt. Ebenfalls mit einem Stein wurde im zweiten Obergeschoss des Treppenhauses die Fensterscheibe eingeworfen und ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht.

Auch in der Besigheimer Straße in Eglosheim wurde am Sonntag (04.02.2024) zwischen 19:00 und 20:00 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe sowie ein Rollladen eines Wohnhauses beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Ob die Taten in einem Tatzusammenhang stehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell