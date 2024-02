Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter schlugen zwischen Freitag (02.02.2024), 18:00 Uhr und Sonntag (04.02.2024), 18:00 Uhr eine Seitenscheibe eines in einer Tiefgarage im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen geparkten Skoda ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Unbekannten mehrere kleinere elektonische Geräte. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.250 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schwieberdingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell