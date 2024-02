Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Unfallflucht in der Mühläckerstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Samstag (03.02.2024) gegen 18.30 Uhr eine Unfallflucht in der Mühläckerstraße in Neckarrems beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich im Zuge eines Wendemanövers gegen eine Absperrkette, die ein weitläufiges Grundstück begrenzt. Durch den Unfall wurde einer der beiden Pfosten, zwischen denen die Kette befestigt ist, umgerissen. Die Bewohnerin des Grundstücks vernahm noch entsprechende Unfallgeräusche und eilte hinaus, doch der Unbekannte hatte sich bereits mit quietschenden Reifen entfernt. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

