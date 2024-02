Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (03.02.2024) 22.30 Uhr und Sonntag (04.02.2024) 09.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße "Im Neuenbühl" in Flacht ein. Die Unbekannten hebelten Türen auf, um das Lokal betreten zu können, und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld, die sie im Inneren auffanden. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

