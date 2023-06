Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ortsfeuerwehr Bröckel rückt zu Nachlöscharbeiten nach morgendlichem Brand aus

Bröckel (ots)

Nachdem die Ortsfeuerwehr Bröckel am Morgen des 03. Juni 2023 bereits um 06:53 Uhr zu einem brennenden Baum in der Dannscharnstraße ausgerückt war, kam es gegen 09:40 Uhr erneut zu einer Rauchentwicklung an der Brandstelle.

Gegen 09:45 Uhr rückten die Einsatzkräfte daher erneut zur Einsatzstelle aus, um Nachlöscharbeiten durchzuführen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde es notwendig weitere Teile des Baumes zu entfernen, um verbliebene Glutnester abzulöschen und somit ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Während der Nachlöscharbeiten kam unter anderem ein Mehrzweckzug zum Einsatz, um größere Äste sicher von der Baumkrone trennen zu können.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte, nachdem alle Glutnester abgelöscht waren, gegen 11:00 Uhr beendet werden.

