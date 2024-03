POL Schwaben Nord: Auto entwendet

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Samstag (23.03.2024) ging ein 28-jähriger Mann Polizeibeamte in der Jakoberstraße an. Gegen 02.00 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten waren noch der 28-Jährige und ein 32-Jähriger vor Ort, die nach wie vor aufeinander losgingen. Zwei weitere bislang unbekannte Personen flüchteten. Beim ...

mehr