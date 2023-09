Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Bränden in Kästorf

Kästorf (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag kam es zum Brand einer Scheune auf einem Grundstück an der Straße Am Schliekenberg in Gifhorn, Ortsteil Kästorf. Das Feuer wurde gegen 01:30 Uhr entdeckt, es breitete sich auf die Scheune an sich und darin befindliche Heuballen, landwirtschaftliche Maschinen sowie einen Pkw aus. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht aufgenommen, der entstandene Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 03:00 Uhr, wurde der Brand einer blauen Tonne im Bereich der Straße Am Isenwald gemeldet. Dieses Feuer konnte durch den Meldenden selbst gelöscht werden. Ein Zusammenhang beider Brände ist Teil der aufgenommenen Ermittlungen, diese führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn.

