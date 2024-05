Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 81-Jähriger bestohlen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am vergangenen Dienstag (30.04.2024) den Geldbeutel eines 81-Jährigen am Bahnhof Zuffenhausen entwendet, diesen jedoch kurze Zeit später wieder zurückgegeben. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der Reisende am Dienstag zunächst mit einer S-Bahn der Linie S4 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Zuffenhausen. Dort erfolgte der Umstieg in eine S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt. Kurz vor dem Einstieg in die S-Bahn gegen 21:00 Uhr am Zuffenhausener Bahnhof bemerkte der 81-Jährige laut eigenen Aussagen dann das Fehlen seines Geldbeutels, welchen er in der hinteren Hosentasche getragen hatte. Ein bislang unbekannter Täter hatte dem Reisenden den Geldbeutel vermutlich beim Bahnsteigwechsel auf den Rolltreppen entwendet. Kurz vor der Abfahrt der S-Bahn soll dann ein bislang unbekannter 20-25 Jahre alter und circa 170 cm großer Mann mit einer dunklen Mütze dem Geschädigten seinen Geldbeutel zurückgegeben haben. Davor soll der Unbekannte jedoch mehrere Bankkarten aus dem Geldbeutel entnommen und mit diesen später mehrmals Geld abgehoben haben. Die wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelnde Bundespolizei bitte mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen könne, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen getragen werden.

