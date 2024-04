Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Stuttgart (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen 27-Jährigen ist es am gestrigen Nachmittag (29.04.2024) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge betrat ein staatenloser 27-Jähriger am gestrigen Montag gegen 16:00 Uhr den Gleisbereich am Bahnsteig 1/2 des Stuttgarter Hauptbahnhofes, lief daraufhin zunächst in Richtung der Tunnelröhren und im Anschluss wieder in Richtung des Bahnsteigs 5/6. Schließlich soll der Mann die Gleise selbstständig wieder verlassen haben, indem er sich auf den Bahnsteig 9/10 begab. Dort konnte er von Mitarbeitenden der Deutschen Bahn und alarmierten Streifen der Bundespolizei kurze Zeit später angetroffen und auf die Dienststelle verbracht werden. Warum der 27-Jährige in den Gleisen unterwegs war, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell