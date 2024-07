Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Lkw umgekippt, Staubildung auf A6

Aalen (ots)

Crailsheim: Lkw umgekippt - Staubildung auf A6

Am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg, ein Unfall. Ein Lkw befuhr den rechten Fahrstreifen, als er aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn abkam und dort zunächst den Grünstreifen befuhr, bis er schließlich auf die Seite kippte. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und anschließend in ein nahes Krankenhaus verbracht. Derzeit befindet sich der Lkw mit Kranaufbau noch an der Unfallstelle, weshalb der rechte Fahrstreifen blockiert ist und sich ein Stau gebildet hat. Für die Bergung muss die A6 ab der Anschlussstelle Crailsheim voll gesperrt werden. Wann die Bergung stattfinden wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell