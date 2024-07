POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Diebstahl aus Auto, LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Aalen (ots) - Rainau: Kind missachtet Vorfahrt Am Mittwoch befuhr ein 11-Jähriger, gegen 18:50 Uhr, mit seinem Mountainbike den Allemannenweg in Richtung Bühlstraße. An der Einmündung Alemannenweg / Bühlstraße missachtete er die Vorfahrt einer dort fahrenden 26-jährigen Audi-Fahrerin, welche die Bühlstraße von der Aalener Straße herkommend befuhr. Der Junge kollidierte in Folge mit dem PKW und zog sich hierbei ...

mehr