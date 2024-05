Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Als Handwerker ausgegeben

Seniorin von Unbekanntem bestohlen

Rüsselsheim (ots)

Ein Trickdieb hat am Donnerstag (23.5.) eine Seniorin ins Visier genommen und Beute gemacht. Gegen 15.30 Uhr erschien der bislang noch unbekannte Täter bei der Frau in der Georg-Treber-Straße, gab sich als Handwerker aus und teilte mit, dass sich ein Wasserrohrbruch in dem Anwesen ereignet hätte. Anschließend begab er sich in die Wohnung der Frau, lenkte sie geschickt ab und nutzte dies, um einen Tresor zu stehlen. Mit dem Diebesgut suchte er unerkannt das Weite. Laut Zeugenaussage ist er über 50 Jahre als, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und soll dunkle Haare und Augen sowie einen dunkleren Teint haben. Seine Statur wurde als kräftig beschrieben, zudem soll er eine blaue Hose und eine weiße FFP2-Mase getragen haben. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist der Beschriebene vor der Tat oder bei der Flucht in Tatortnähe aufgefallen? Das Kommissariat 21/22 ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

