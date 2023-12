Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (02.12.2023) an der Neuwirtshauskreuzung verletzte sich ein 35 Jahre alter Audi-Fahrer leicht. Der 35-Jährige befuhr mit seinem Audi gegen 23.00 Uhr die B10 aus Richtung A81 kommend in Richtung Stuttgart Zuffenhausen. An der Abfahrt Neuwirtshaus wollte er nach links in die Korntaler Straße abbiegen, verlor dabei, mutmaßlich aufgrund Alkoholbeeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er eine Verkehrsinsel, prallte gegen einen Mast einer Lichtzeichenanlage sowie einem dortigen Verkehrszeichen. Bei dem 35-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und zudem sein Führerschein einbehalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

