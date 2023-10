Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz (Stockach-Hindelwangen) - 24-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt (08.10.2023)

Zu einem tragischen und folgenschweren Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr auf der B 313 zwischen den Stockacher Stadtteilen Hindelwangen und Zizenhausen gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer aus einem Nachbarlandkreis die B 313 von Stockach in Fahrtrichtung Zizenhausen. Kurz nach dem Ortsausgang Hindelwangen kam es zur Kollision mit einem auf der Fahrbahn befindlichen 24-jährigen Fußgänger. Hierbei wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Experten der Verkehrspolizei aus Mühlhausen-Ehingen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei in Mühlhausen-Ehingen unter der Rufnummer 07733/99600 entgegen Insbesondere Verkehrsteilnehmer oder Personen, die den Fußgänger kurz vor dem Unfall gesehen haben, sind von besonderer Bedeutung (AM).

