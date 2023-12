Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erfolgreiches Einsatzkonzept anlässlich mehrerer Veranstaltungen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Die Stuttgarter Polizei zieht eine positive Bilanz für den heutigen Samstag (02.12.2023), anlässlich verschiedener Veranstaltungen und Kundgebungen in der Landeshauptstadt. Im heutigen Versammlungs- und Veranstaltungsgeschehen war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz, darunter auch Wasserwerfer und Kräfte der bayerischen Polizei, um die Sicherheit aller Veranstaltungsteilnehmer zu gewährleisten. Bei der Veranstaltung eines eritreischen Vereins mit mehreren hundert Teilnehmern in Zuffenhausen waren aufgrund von Ausschreitungen im September verstärkte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Um potenzielle Störer fernzuhalten, wurden bereits im Vorfeld Aufenthalts- sowie Einreiseverbote verfügt. Dank umfangreicher Vorkontrollen und eines Großaufgebots an Polizeikräften konnte die Veranstaltung ohne Zwischenfälle stattfinden. "Die Doppelstrategie aus präventivpolizeilichen Maßnahmen und starker Präsenz ging auf und verhinderte, dass erneut eritreische Konflikte auf Stuttgarter Straßen ausgetragen werden", so der Einsatzleiter Polizeivizepräsident Carsten Höfler. Eine propalästinensische Versammlung in der Innenstadt verlief ohne polizeiliche Vorkommnisse. Das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen in der MHPArena am Samstagabend verzeichnete ebenfalls einen sicheren Verlauf ohne Störungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell