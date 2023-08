Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: "Wanderrucksäcke" - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen mussten Feiernde einer Veranstaltung im Erfurter Norden mit Erschrecken feststellen, dass die zwischengelagerten Rucksäcke einiger Teilnehmer mitsamt Hab und Gut durch unbekannte Täter entwendet worden waren. Durch Hinweise konnten einige Rucksäcke schließlich in einem Fahrzeug festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde daraufhin polizeilich durchsucht und das Beutegut sichergestellt. Die Taschen wurden in der weiteren Folge durch die Polizei verwahrt, damit diese zeitnah an die Eigentümer übergeben werden können. Geschädigte, welchen ihren Rucksack nach der Feier vermissen, können sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0210257 an den Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt wenden. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zum Rucksackdiebstahl machen können. (FW)

